Mustafa Sandal'dan "İsyankar" tepkisi: Almanlar şarkımızı çalmış

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman isimli bir şarkıcının kendisine ait 'İsyankar' şarkısının melodisini izinsiz kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan "İsyankar" tepkisi: Almanlar şarkımızı çalmış

, bir takipçisi sayesinde bir döneme damga vuran "İsyankar" adlı şarkısının melodisinin kullandığını öğrendi.

Payman’ın "İst Mir Egal" adlı şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan Sandal, isyan etti.

Mustafa Sandal'dan "İsyankar" tepkisi: Almanlar şarkımızı çalmış - 1

"ŞARKIYI BİRE BİR ÇALMAK HİÇ OLMAMIŞ"

Mustafa Sandal, “Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube’da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek” ifadelerini kullandı.

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