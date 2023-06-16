Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk

Cayrokopter kazasında ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, gece saatlerinde hastaneden taburcu oldu.



Sandal, kazadan sonra Instagram hesabından kendisini arayanlara teşekkür etti. Melis Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailemize ve tüm sevenlerimize bağışladı."



NE OLMUŞTU?



Muğla Akyaka’dan havalanan pilot Sinan Yılmaz’ın (47) kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Saat 18.00 saralarında cayrokopterde motor arızası meydana geldi.

Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2022'de EVLENDİLER



Öte yandan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 2022 yılının haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.