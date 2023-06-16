Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, dün Gökova Körfezi’nde cayrokapter ile tura çıktı. Ancak motor arızası meydana gelince cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı. Bu sırada yaralanan Melis Sandal, gece saatlerinde taburcu oldu. Sandal'dan kaza ile ilgili ilk paylaşım geldi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk

Cayrokopter kazasında ölümden dönen 'ın eşi Melis Sandal, gece saatlerinde hastaneden taburcu oldu.

Sandal, kazadan sonra Instagram hesabından kendisini arayanlara teşekkür etti. Melis Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailemize ve tüm sevenlerimize bağışladı."

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk - 1

NE OLMUŞTU?

Muğla Akyaka’dan havalanan pilot Sinan Yılmaz’ın (47) kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Saat 18.00 saralarında cayrokopterde motor arızası meydana geldi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk - 2

Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal: Mucize eseri kurtulduk - 3

2022'de EVLENDİLER

Öte yandan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 2022 yılının haziran ayında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.

MAGAZİN HABERLERİ

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