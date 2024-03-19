Müstehcen sahneleri oğlu çekti! Elizabeth Hurley'nin yeni filmi gündem oldu

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, şu sıralar "Strictly Confidential" filmiyle gündemde. 58 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filmi, en iyi arkadaşının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.

