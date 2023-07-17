Nazan Öncel'den Erkin Koray paylaşımı

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, Erkin Koray ile bir anısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabından Koray ile fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, altına şu ifadeleri kullandı:

"Sene 1996, ‘Sokak Kızı’ albümünü çıkartacağım. ‘Erkekler De Yanar’ ve ‘A Bu Hayat’ şarkılarında Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir."