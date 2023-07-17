Nazan Öncel'den Erkin Koray paylaşımı

Nazan Öncel, Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Nazan Öncel'den Erkin Koray paylaşımı

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, Erkin Koray ile bir anısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabından Koray ile fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, altına şu ifadeleri kullandı:

"Sene 1996, ‘Sokak Kızı’ albümünü çıkartacağım. ‘Erkekler De Yanar’ ve ‘A Bu Hayat’ şarkılarında Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir."

Nazan Öncel'den Erkin Koray paylaşımı - 1

Nazan Öncel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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