Nazım Akmandil ile evlenmeye hazırlanan Burcu Esmersoy: Beş gelinlik giyerim

Bir süredir kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, şimdilerde düğün hazırlığı yapıyor.



Bodrum’daki evinin kapılarını YouTube'da yayınlanan 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' programına açan Esmersoy, düğünle ilgili detayları paylaştı.



"İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞIM YERDE EVLENECEĞİZ"

"Gelinliğin çok merak ediliyor" sözlerine konuşan Esmersoy,

"Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bu sefer de yapmam diye düşünüyorum. Tasarımcımın after parti için bana güzel bir sürprizi olacak. Ailemiz ve yakın arkadaşlarımızla 1-3 Eylül arasında İtalya'da düğün yapacağız. Bir sürü arkadaşımız olduğu için İstanbul'da ve Bodrum'da da düğün olacak. İtalya'da evlilik teklifini aldığım yerde evleneceğiz" dedi.

