Nazlı Sabancı ile Dua Lipa pişti oldu

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, geçtiğimiz günlerde New York'ta gerçekleşti. Karl Lagerfeld'in anısına düzenlenen gecede Dua Lipa, 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giymişti. Aynı elbiseyi daha önce giyen Nazlı Sabancı, paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sabancı paylaşımına "Dua Lipa, zevkin harika. Benim için de Karl Lagerfeld’in en iyi tasarımlarından biriydi" notunu düştü.
Öte yandan, özel tasarım 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, Tiffany & Co'nun bu kolyesini takan ilk kişi olmuştu.
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