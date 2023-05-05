Nazlı Sabancı ile Dua Lipa pişti oldu

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala'da ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın giydiği elbiseyi daha önce giyen Nazlı Sabancı paylaşımıyla gündem oldu.

Nazlı Sabancı ile Dua Lipa pişti oldu

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen , geçtiğimiz günlerde New York'ta gerçekleşti. Karl Lagerfeld'in anısına düzenlenen gecede , 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giymişti. Aynı elbiseyi daha önce giyen Nazlı Sabancı, paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sabancı paylaşımına "Dua Lipa, zevkin harika. Benim için de Karl Lagerfeld’in en iyi tasarımlarından biriydi" notunu düştü.

Nazlı Sabancı ile Dua Lipa pişti oldu - 1

Öte yandan, özel tasarım 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, Tiffany & Co'nun bu kolyesini takan ilk kişi olmuştu.

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