Nermin Bezmen'den kaybettiği eşi Tolga Savacı'ya: Bunlarda teselli arıyorum

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın yazar eşi Nermin Bezmen, eşine olan özlemini dile getirdi. Eşi Savacı'nın kendisine yazdığı notu paylaşan ünlü isim, "Şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi.

Nermin Bezmen'den kaybettiği eşi Tolga Savacı'ya: Bunlarda teselli arıyorum

Oyuncu Tolga Savacı, 2010 yılında yazar Nermin Bezmen ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili 2015'te nikah masasına oturmuştu. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Tolga Savacı, geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Savacı, vasiyeti üzerine New Jersey eyaletinde son yolcuğuluna uğurlandı ve ABD'de defnedildi.

Eşinin kaybıyla sarsılan Nermin Bezmen ise hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Nermin Bezmen'den kaybettiği eşi Tolga Savacı'ya: Bunlarda teselli arıyorum - 1
Nermin Bezmen'den kaybettiği eşi Tolga Savacı'ya: Bunlarda teselli arıyorum - 2

"ÖYLE DERİN VE GÜZEL YAŞADIM Kİ"

Savacı'nın kendisine bıraktığı bir notu paylaşan Nermin Bezmen, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem böyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum."

"YÜREĞİM KANIYOR"

Yazar Nermin Bezmen, eşi Tolga Savacı'nın vefatının ardından yaptığı paylaşımda da "Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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