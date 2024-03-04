Nermin Bezmen'den kaybettiği eşi Tolga Savacı'ya: Bunlarda teselli arıyorum

"ÖYLE DERİN VE GÜZEL YAŞADIM Kİ"

Savacı'nın kendisine bıraktığı bir notu paylaşan Nermin Bezmen, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

"Yemeğimini masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem böyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum."