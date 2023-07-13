Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşım

Son dönemde boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve bu iddiaları her fırsatta reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

30 yaşındaki Neslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” derken, 41 yaşındaki Kadir Doğulu şu ifadeleri kullanmıştı:



“Uğurlu 7. gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim.”