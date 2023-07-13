Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşım

Son olarak "Gecenin Ucunda" adlı dizide birlikte başrolleri paylaşan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Atagül'ün eşiyle poz verdiği aynadaki yazı dikkatlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşım

Son dönemde boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve bu iddiaları her fırsatta reddeden ile , geçtiğimiz günlerde yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

30 yaşındaki Neslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” derken, 41 yaşındaki Kadir Doğulu şu ifadeleri kullanmıştı: 

“Uğurlu 7. gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim.” 

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşım - 1

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü çift, ayna karşısında poz verdi.

Oyuncu çiftin poz verdikleri aynadaki "Elemtere fiş kem gözlere şiş" yazısı ise dikkat çekti. Atagül de paylaşımına nazar boncuğu emojisi koydu.

Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden yeni paylaşım - 2

EVLİLİKTE KRİZ İDDİASI

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla haberlerinde yer almıştı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edilmişti.

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken, Neslihan Atagül de "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

Çift her fırsatta boşanma iddialarını reddetmişti. İkili, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz vererek, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermişti.

MAGAZİN HABERLERİ

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