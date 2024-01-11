Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman, 2003 yılında Oscar kazandığı geceyle ilgili itirafta bulundu.

Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim

Ünlü oyuncu , 2003 yılında Saatler filmindeki Virginia Woolf rolüyle ilk Oscar'ını kazandı. Oyuncu, kariyeriyle ilgili büyük bir başarı elde etse de o dönem özel hayatında kötü bir dönemden geçtiğini itiraf etti.

Avustralyalı oyuncu, "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" dedi. Kidman ile Tom Cruise'un 11 yıllık evliliği o dönemlerde sona ermişti.

Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim - 1

"HAYATIMIN AŞKINI BULMALIYDIM"

"Ben zaten parti kızı değilim" diyen Kidman, o gece Vanity Fair partisine katılmak istemediğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kidman "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" dedi.

Partinin ardından otel odasına yalnız giden Kidman, "Otel odamda ailemle yere oturup patates kızartması ve hamburger yerdim ve uyumaya gittim. O zaman fark ettim. Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim - 2

Yatağa yalnız gittiğini belirten Kidman "Gece yarısı olmadan yataktaydım. Eğer bir daha Oscar kazanırsam, 24 saat boyunca dışarıda olacağım" dedi.

Oyuncu, yaklaşık iki yıl sonra şarkıcı Keith Urban ile görüşmeye başladı ve çift 2006'da evlendi.

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