Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, 2003 yılında Saatler filmindeki Virginia Woolf rolüyle ilk Oscar'ını kazandı. Oyuncu, kariyeriyle ilgili büyük bir başarı elde etse de o dönem özel hayatında kötü bir dönemden geçtiğini itiraf etti.
Avustralyalı oyuncu, "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" dedi. Kidman ile Tom Cruise'un 11 yıllık evliliği o dönemlerde sona ermişti.
"HAYATIMIN AŞKINI BULMALIYDIM"
"Ben zaten parti kızı değilim" diyen Kidman, o gece Vanity Fair partisine katılmak istemediğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kidman "Keşke bunlardan daha fazla keyif alabilseydim" dedi.
Partinin ardından otel odasına yalnız giden Kidman, "Otel odamda ailemle yere oturup patates kızartması ve hamburger yerdim ve uyumaya gittim. O zaman fark ettim. Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.
Yatağa yalnız gittiğini belirten Kidman "Gece yarısı olmadan yataktaydım. Eğer bir daha Oscar kazanırsam, 24 saat boyunca dışarıda olacağım" dedi.
Oyuncu, yaklaşık iki yıl sonra şarkıcı Keith Urban ile görüşmeye başladı ve çift 2006'da evlendi.
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