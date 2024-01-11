Nicole Kidman ilk Oscar'ını kazandığı gece hiç mutlu değilmiş: Yatağa yalnız gittim

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, 2003 yılında Saatler filmindeki Virginia Woolf rolüyle ilk Oscar'ını kazandı. Oyuncu, kariyeriyle ilgili büyük bir başarı elde etse de o dönem özel hayatında kötü bir dönemden geçtiğini itiraf etti.

Avustralyalı oyuncu, "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" dedi. Kidman ile Tom Cruise'un 11 yıllık evliliği o dönemlerde sona ermişti.

