Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adını duyurdu.

Oyunculuk kariyerinde farklı markaların reklamlarında da rol alan Nilsu Berfin Aktaş, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde "Gökçe" karakterine hayat verdi. 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oynadı. 2022 itibarıyla Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynamaktadır.

Başarılı oyuncu, 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.