Norm Ender kimdir? Cumhuriyetin 100. yılına özel marşı büyük ilgi gördü

Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı marşı, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programında seslendirdi. Şarkıcının, koro eşliğinde söylediği "Parla" adlı marş, sosyal medyada büyük ses getirdi.



NORM ENDER KİMDİR?



10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, açıktan lise eğitimini tamamladı. 1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.



İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı.



2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladı. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler verdi. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı. Norm Ender, "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanındı.



Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı. 2019'da Mekanın Sahibi adındaki diss parçası ile çıkış yaptı. 2020'de Konu Kilit adında bir parça çıkardı. Sürpriz bir şekilde İhtiyacım Yok adında bir tekli daha çıkardı.



2020 yılında Hummel markası ile sözleşme yaptı ve 2021 yılında da sözleşmeyi devam ettirmiştir.



2021 Yılında DJ Faruk Sabancı eşliğinde "Bulamazdım" adında bir deephouse/rap parçası çıkardı.



19 Kasım 2021 tarihinde protest bir parça olan "Kediler Aslan Olmaz" adlı parçasını çıkardı.



Doğum günü olan 25 Mart 2022 tarihinde "Sus Artık" adlı parçasını çıkardı.



5 Ağustos 2022 tarihinde "Sadece Öpücem" adlı piyasaya eleştiride bulunduğu parçasını çıkardı.



11 Kasım 2022'de "Bu Düş Çok Güzel" adlı çocukluğuna ve eskilere dair özlemini ifade eden parçasını çıkardı.



4 Ağustos 2023'te "Konuşun Konuşun" adlı diss parçasını çıkardı.