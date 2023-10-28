Norm Ender: Marş yapmak çocukluk hayalimdi

Şimdilerde "Parla" ile gündemde olan Norm Ender, 27 Ekim akşamı NTV ekranlarında yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına konuk oldu.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Marşla ilgili konuşan ünlü isim, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle birçok marş yapıldı. Bence toplum bu yapılan marşları çok benimseyemedi" dedi. Norm Ender, sözlerine "Ben de eserimle konuşmak istediğim için bir marş besteledim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel, gönüllü bir ekiple çalıştım. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" diye devam etti.