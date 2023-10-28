Norm Ender: Marş yapmak çocukluk hayalimdi

Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş besteledi. "Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gök deniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın" sözlerinin yer aldığı marş, sosyal medyada gündem oldu.
Şimdilerde "Parla" ile gündemde olan Norm Ender, 27 Ekim akşamı NTV ekranlarında yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına konuk oldu.
"ÇOK HEYECANLANDIM"
Marşla ilgili konuşan ünlü isim, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle birçok marş yapıldı. Bence toplum bu yapılan marşları çok benimseyemedi" dedi. Norm Ender, sözlerine "Ben de eserimle konuşmak istediğim için bir marş besteledim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel, gönüllü bir ekiple çalıştım. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" diye devam etti.
"BESTESİ AÇISINDAN İSTİKLAL MARŞI İLE 10. YIL MARŞI'NI KAPSIYOR"
Norm Ender ardından "Parla, hem İstiklal Marşı'nı hem 10. Yıl Marşı'nı bestesi açısından kapsıyor. Sanki onların devamlılığını sağlıyormuş gibi bir durum var. Buna dikkat ettim" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, sözlerini "Rapçi marş yapar mı?' algısını kırmak istedim. Biz ritmik şiir yazıyoruz, marş yazmak bizim işimiz zaten" diye noktaladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Ünlüler
- Sanat
- Ntv
- Cumhuriyet
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin