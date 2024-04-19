Nuri Alço'ya kalp pili takılacak

Burcu Alço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” diye yazdı.

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