Nusret Gökçe'den deprem bölgesine yardım

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Günlerdir bölgeye yardım yağarken birçok ünlü isim de seferber oldu.

Bazı isimler ise depremzedelere hem yardım malzemesi hem de nakit bağış yaptı. O isimlerden biri de Nusret Gökçe oldu.

"BİZ BERABERİZ"

Deprem felaketinin ilk gününden beri çeşitli yardımları bölgeye gönderen Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile de AFAD'a 25 milyon TL nakit bağış yaptığını açıkladı.