Oğuzhan Uğur'dan Tarkan paylaşımı: Yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.



Üç ay OHAL ilan edilen afet bölgesinde çok sayıda vatandaş sesini duyurmaya çalışırken birçok ünlü isim para yardımında bulunmaya devam ediyor. Organize ettiği yardımları ve topladığı bağışları sosyal medya hesabında paylaşan Oğuzhan Uğur, şarkıcı Tarkan ile ilgili paylaşım yaptı. Uğur, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” dedi.

Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Sizler de bilin isterim… — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 10, 2023