Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar aşkını ilan etti

Oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.
İki sezondur Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
DİZDAR'DAN İLAN-I AŞK
2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar aradığı aşkı buldu. Bir süredir Cihan Ayger ile birlikte olduğu iddia edilen ünlü isim, aşkını sosyal medyada ilan etti.
Sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar, paylaşımına "Benim top 10’um hakkında biraz konuşalım mı?" notunu düştü.
Cihan Ayger de Dizdar ile verdiği pozları kendi sosyal medya hesabından "Mervoş - Top 10" diyerek paylaştı.
"ARKADAŞ KALARAK AYRILDIK"
Öte yandan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar’la ayrılık kararı aldıklarını "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" diyerek duyurmuştu.
Cihan Ayger de 2020 yılında Elif Boyner’le nikah masasına oturmuş, ancak evlilikleri bir yılda sona ermişti.
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