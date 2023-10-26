Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan set pozu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.
Dizide Ömer'in büyük aşkı "Gamze" karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, zaman zaman sette çekilen karelerini takipçileriyle paylaşıyor.
"HAZIRLIK BİTER"
Ünlü oyuncu, son olarak karavanın camındaki pozunu Instagram hesabından paylaştı. Bahadır, paylaşımına "Hazırlık biter" notunu düştü.
GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?
Gökçe Bahadır, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.
"Tatlı Hayat", "Beşik Kertmesi", "Mühürlü Güller" gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. "Hayat Bilgisi" dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve şöhreti yakaladı.
"Yaprak Dökümü" dizisinde "Leyla" karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan "Kayıp Şehir" dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. "Aramızda Kalsın" (2015) isimli dizide "Yadigâr" karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde "Gönül" karakterini canlandırdı. 2017 yılında "Adı Efsane" dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı.
2017-2018 yılları arasında yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" adlı televizyon dizisinde jinekolog "Oya Toksöz" karakterini, 2021 yapımı "Kulüp" adlı internet dizisinde "Matilda", "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde avukat "Azra" karakterini canlandırdı.
Şimdilerde "Ömer" dizisinde boy gösteren ve 2022'de müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın mutlu beraberliği devam ediyor.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
23 Ekim Pazartesi akşamı 28. bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisine; Vicdan'ın eve yerleşmesi ve kızıyla ilgili itirafı damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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