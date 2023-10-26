Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'dan set pozu

"Yaprak Dökümü" dizisinde "Leyla" karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan "Kayıp Şehir" dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. "Aramızda Kalsın" (2015) isimli dizide "Yadigâr" karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde "Gönül" karakterini canlandırdı. 2017 yılında "Adı Efsane" dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı.



2017-2018 yılları arasında yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" adlı televizyon dizisinde jinekolog "Oya Toksöz" karakterini, 2021 yapımı "Kulüp" adlı internet dizisinde "Matilda", "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinde avukat "Azra" karakterini canlandırdı.



Şimdilerde "Ömer" dizisinde boy gösteren ve 2022'de müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır'ın mutlu beraberliği devam ediyor.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23 Ekim Pazartesi akşamı 28. bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisine; Vicdan'ın eve yerleşmesi ve kızıyla ilgili itirafı damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...