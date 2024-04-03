Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Gamze'nin ablası Nuran karakterini canlandıran Gülçin Kültür Şahin, rol arkadaşlarıyla parkta verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Başrollerini , Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ömer'de Fatma Hanım'ın büyük kızı, Gamze'nin ablası Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin, zaman zaman sette çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu son olarak dizideki rol arkadaşları Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Gamze Karaduman ile verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.

Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'den rol arkadaşlarıyla set pozu - 1

"BAHAR GELMİŞTİ, PARKTAYDIK"

Gülçin Kültür Şahin, paylaşımına "Bahar gelmişti, parktaydık" notunu düştü. Aynı kareyi Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır da kendi hesabından paylaştı.

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