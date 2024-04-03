Ömer'in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.



Ömer'de Fatma Hanım'ın büyük kızı, Gamze'nin ablası Nuran karakterine hayat veren Gülçin Kültür Şahin, zaman zaman sette çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.



Ünlü oyuncu son olarak dizideki rol arkadaşları Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Gamze Karaduman ile verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.



"BAHAR GELMİŞTİ, PARKTAYDIK" Gülçin Kültür Şahin, paylaşımına "Bahar gelmişti, parktaydık" notunu düştü. Aynı kareyi Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.