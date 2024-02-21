Ömer'in Şükran'ı Gamze Karaduman setten paylaştı: Herkes hazır mı?

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, hem hikayesi hem oyuncularıyla pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizide Tahir'in eşi Şükran'a hayat veren Gamze Karaduman ile Nisa karakterini canlandıran Merve Dizdar, setten kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"BAŞLIYORUZ"
Karaduman ile birlikte paylaştıkları karavanı fotoğraflayan Merve Dizdar, "O zaman hazırsak başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
KARAVAN POZU
Karavanda rol arkadaşı Merve Dizdar ile objektif karşısına geçen Gamze Karaduman ise paylaşımına "Herkes hazır mı?" notunu düştü.
ÖMER 45. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni tanıtımda; Gamze'nin Ömer'in eşyalarını toplayıp ona "Ayrılmak bizim için en iyisi" demesi ve Ömer'in bunu kabul etmesi damga vurdu. Ömer 45. bölümüyle 26 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
19 Şubat'ta 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ömer dizisine; Gamze ile Ömer'in arasının giderek bozulması ve Tahir'in amcasının gerçek yüzünü görmesi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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