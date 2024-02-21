Ömer'in Şükran'ı Gamze Karaduman setten paylaştı: Herkes hazır mı?

Yeni tanıtımda; Gamze'nin Ömer'in eşyalarını toplayıp ona "Ayrılmak bizim için en iyisi" demesi ve Ömer'in bunu kabul etmesi damga vurdu. Ömer 45. bölümüyle 26 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 19 Şubat'ta 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ömer dizisine; Gamze ile Ömer'in arasının giderek bozulması ve Tahir'in amcasının gerçek yüzünü görmesi damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...