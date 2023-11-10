Onur Saylak: Evde Beşiktaş formasıyla gezen bir adamım

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati adlı programının bu haftaki konuğu yönetmen, senarist ve oyuncu Onur Saylak oldu.



Saylak programda haberlere konu olmuş insan hikayelerini görüp onların yaşadıklarıyla “Sen olsan ne yapardın?” sorusunu yanıtlarken, özel hayatı ile ilgili soruları da samimiyetle cevapladı.



Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Onur Saylak, ‘’Bende adanmışlık var. Ben bayağı Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Benim akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması, o kadar Beşiktaşlıyım" dedi.



Ahmet Mümtaz Taylan ’Onur Ünlü ve Yılmaz Erdoğan ile sık sık konuşuruz. Bir Beşiktaş maçı çekme düşüncemiz var" diyerek bir de hayalinden bahsetti. Taylan, ‘’Bir maçı ben anlatsam çok sevinirim. Hani eskiden maç yayını sırasında paralelden de öbür kanaldan, tekrarını izlerken, başka bir ses başka bir anlatım biçimi olabiliyor ya standardın dışında. Ben o standardın dışında dedikodu yapa yapa maç anlatmayı çok isterdim" dedi.

"ÇOCUKLARDAN SONRA ZAMANI DOĞRU KULLANMAYI ÖĞRENDİM"



Tutkularından vazgeçmediği söyleyen Saylak, ’’Fedakar bir insanım ama tutkularımdan vazgeçmiyorum. Şunu öğrendim sanırım ya da öğrenmeye yakınım; aynı anda ikisini de idare etmeye çalışıyorum. Özellikle çocuklardan sonra zamanı bölebilmeyi, doğru zamanı ayarlamayı öğrendim. Ondan önce daha bağımsızdım’’ dedi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun