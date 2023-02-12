Onur Saylak'ın babası ve kardeşi yaptıkları konteyneri deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından 10 ile yardımlar sürüyor. Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın babası ve kardeşi de elleriyle konteyner yaparak afet bölgesine gönderdi.

Onur Saylak'ın babası ve kardeşi yaptıkları konteyneri deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem 10 ili yıktı. 

Binlerce insanın ölümüne sebep olan felaketin ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor. Depremzedelere yardım edenler arasında ünlü isimler de var. Oyuncu ve yönetmen da babası ve kardeşinin depremzedeler için yaptığı konteyneri sosyal medyada paylaştı. 

Onur Saylak'ın babası ve kardeşi yaptıkları konteyneri deprem bölgesine gönderdi - 1

Saylak konteyner haberini, "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında" notuyla duyurdu.

Türkiye Tek Yürek: Depremzedelere yardım için 8 ulusal kanalda ortak yayın

Türkiye Tek Yürek: Depremzedelere yardım için 8 ulusal kanalda ortak yayın

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