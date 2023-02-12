Onur Saylak'ın babası ve kardeşi yaptıkları konteyneri deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem 10 ili yıktı.

Binlerce insanın ölümüne sebep olan felaketin ardından yara alan bölgelere destekler sürüyor. Depremzedelere yardım edenler arasında ünlü isimler de var. Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak da babası ve kardeşinin depremzedeler için yaptığı konteyneri sosyal medyada paylaştı.

Saylak konteyner haberini, "Babam ve kardeşim ilk konteyneri tamamladılar ve Kuşadası’ndan yola çıkardılar… Yenisi yapım aşamasında" notuyla duyurdu.