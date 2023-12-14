Onur Saylak'tan oğlu Deniz Ali'ye: İyi ki doğdun

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, 2017 yılında Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmış ve bundan üç yıl sonra Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.

Onur Saylak ile Gözde Yılmaz, Aralık 2020'de de oğulları Deniz Ali'yi kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Saylak, oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Ünlü isim, oğlu Deniz Ali ile pozuna "3… İyi ki doğdun oğlum" notunu düştü. Baba oğulun pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.