Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den estetik iddialarına yanıt

"ÜZÜLECEKSİNİZ AMA HİÇ ESTETİK OLMADIM"

Estetik yaptırdığına dair bir haberi arama motorunda tesadüfen gören Emre, iddiaları şöyle yanıtladı:



"Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız."