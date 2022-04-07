Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş dünyaevine girdi.

Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Haberler 07.04.2022 - 09:35 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 09:38

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Yazar Orhan Pamuk (69), yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş (47) ile evlendi.

Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünyaevine girdi.

İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

Pamuk, ilk evliliğini yaptığı Aylin Türegün'den 2001 yılında boşanmıştı. Pamuk'un bu evlilikten Rüya adında bir kızı dünyaya gelmişti. 

ASLI AKYAVAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi’nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.

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