Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Yazar Orhan Pamuk (69), yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş (47) ile evlendi.

Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünyaevine girdi.



İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

Pamuk, ilk evliliğini yaptığı Aylin Türegün'den 2001 yılında boşanmıştı. Pamuk'un bu evlilikten Rüya adında bir kızı dünyaya gelmişti.