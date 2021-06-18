Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım

18.06.2021 - 09:09
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, geçen çarşamba evinin bulunduğu Cihangir’de görüntülendi.Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre;
tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri “Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz” diyerek geri çevirdi.
Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: “Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam.”
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