Orhan Pamuk: Psikolojik olarak zor durumdayım

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, geçen çarşamba evinin bulunduğu Cihangir’de görüntülendi.Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre;

tek başına çıktığı alışverişten dönerken objektife yansıyan yazar, kendisine soru sormak isteyen muhabirleri “Sizinle şimdi konuşmayacağım, siz olayı magazinleştiriyorsunuz” diyerek geri çevirdi.

Pamuk, ısrarlı sorular üzerine ilginç bir mazeret sundu: “Arkadaşlar psikolojik olarak zor durumdayım, o yüzden konuşamam.”

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