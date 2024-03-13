Oscar'lı yönetmen Roman Polanski'ye tecavüz davası

Chinatown, Piyanist, Rosemary'nin Bebeği gibi filmlerin yönetmeni Roman Polanski'ye tecavüz davası açıldı. 90 yaşındaki yönetmen, 1973 yılında reşit olmayan birine tecavüz etmekle suçlanıyor.
Yönetmen kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Adı açıklanmayan kadın, 16 yaşındayken yönetmenin kendisini tecavüz ettiğini ileri sürdü. Yönetmene dava açan kadın, 2017'de ilk kez bu konuyu dile getirmiş ancak yönetmenin adını açıklamamıştı.
Duruşma tarihi ağustos 2025 olarak açıklandı.
2003 yılında Piyanist filmiyle Oscar kazanan yönetmen, hakkında çıkan haberler nedeniyle 2018'de Akademi'den ihraç edilmişti.
Oyuncu, 1977'de 13 yaşındaki Samantha Geimer'ı tecavüz ettiğini kabul etmiş ve Amerika'dan kaçmıştı.
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