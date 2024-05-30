Oyuncu Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturuyor

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında evlenmişti. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; 63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.