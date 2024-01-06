Oyuncu Christian Oliver iki kızıyla birlikte Karayipler'deki uçak kazasında hayatını kaybetti

GEORGE CLOONEY VE TOM CRUISE İLE ÇALIŞTI



'Forever Hold Your Peace' filmde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Bai Ling ise, Oliver ve kızlarının adaya tatil için gittiklerini belirterek, “Sevgili Christian Oliver’ın bindiği uçağın düştüğü haberini aldığımdaki üzüntüyü sizlere anlatamam! Sevgili iki kızı ve pilot için çok üzgünüm. Çok iyi bir arkadaş ve oyuncuydu. Karayiplere tatil yapmak için gitmişlerdi. Huzur içinde uyu arkadaşım” dedi.



3 Mart 1972’de Almanya’da doğan Christian Oliver, Cate Blanchett ve George Clooney'yle birlikte 2006’da ‘The Good German’ filminde rol aldı. Oliver ayrıca, 2008’de Tom Cruise ile ‘Valkyrie’ filminde birlikte çalıştı. Oliver, kariyeri boyunca film ve dizilerde rol almanın yanı sıra seslendirme sanatçılığı yaptı.

