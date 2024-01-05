Karayipler'de okyanusa düşen uçakta 4 kişi hayatını kaybetti

Güney Karayip ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in bir parçası olan Bequia adası açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra ABD vatandaşı 51 yaşındaki Christian Klepser ve iki kızı 10 yaşındaki Madita Klepser ile 12 yaşındaki Annik Klepser’ın hayatlarını kaybettiği açıklandı.



Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre uçak J.F. Mitchell Havaalanından öğleden sonra varış noktası olan St. Lucia'ya gitmek üzere 12.11 civarında havalandı.



Paget Çiftliği'ndeki balıkçılar ve dalgıçlar tekneleriyle olay yerine gelerek kazaya müdahale etti.



Pilot dahil 4 kişinin cesedi Sahil Güvenlik personeli tarafından denizden çıkarıldı.



Yetkililer kazanın sebebine dair soruşturma yapılacağını belirtti.

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