Oyuncu Erkan Petekkaya'nın baba acısı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Ali Kaptan" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, babası Akın Petekkaya'nın cenaze bilgilerini de paylaştı.