Oyuncu Erkan Petekkaya'nın baba acısı

Oyuncu Erkan Petekkaya, baba acısıyla sarsıldı. Petekkaya, babası Akın Petekkaya'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın baba acısı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Ali Kaptan" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, babası Akın Petekkaya'nın cenaze bilgilerini de paylaştı.

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın baba acısı - 1

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü isim, paylaşımında "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.

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