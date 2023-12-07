Oyuncu Hilal Altınbilek babasını kaybetti

Şimdilerde "Şahane Hayatım" adlı dizide başrol oynayan Hilal Altınbilek'in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek yaşamını yitirdi.
66 yaşındaki Özdemir Altınbilek, önceki gün Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dostları, ünlü oyuncuyu acı gününde yalnız bırakmadı.
"Karagül" dizisiyle şöhreti yakalayan "Bir Zamanlar Çukurova" ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek, babasıyla keyifli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
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