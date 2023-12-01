Oyuncu Itır Esen'in acı günü:  Çok üzgünüm ablam

"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen'in ablası Deniz Seval hayatını kaybetti.
Ablasının vefatıyla sarsılan Itır Esen, acısını "Canım ablam, mayıs ayından beri verdiği mücadeleye yenik düştü. Aramızdan ayrıldı. Çocukluğum rüyalarımda kaldı. Çok üzgünüm ablam" sözleriyle dile getirdi.
"YENİDEN KAVUŞTUN ONLARA"
Ardından ailece çekilen fotoğraflarını paylaşan Esen, "Bu fotoğrafta nasıl melek gibi sarılmışsın anneme, babama bugün yeniden kavuştun onlara. Selam söyle bizden tüm ahbaplara... Kuşkusuz yolumuz birleşecek" notunu düştü.
"GERİ DÖNDÜM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçiren Itır Esen, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirmiş ve "Geri döndüm. Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler" demişti.
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