Oyuncu Itır Esen'in acı günü:  Çok üzgünüm ablam

"GERİ DÖNDÜM"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçiren Itır Esen, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirmiş ve "Geri döndüm. Çok büyük iki ameliyat, uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle Temmuz’dan Kasım’a ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler" demişti.