Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel’e yönetmeninden destek

Başrolde yer aldığı "Bambaşka Biri" dizisindeki oyunculuğu ve mimikleri sosyal medyada gündem olan Hande Erçel'e yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'tan destek geldi.

Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel’e yönetmeninden destek

, yeni sezonda yayınlanmaya başlayan "Bambaşka Biri" adlı yeni dizisinde Burak Deniz’le başrolü paylaşıyor.
 
Dizide "Savcı Leyla" rolüne hayat veren Hande Erçel’in oyunculuğuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapıldı. Oyunculuğunun başarısız olduğu yönünde yorumlar yapılan Erçel'e, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'tan destek geldi. Yeşilyurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erçel’in performansını övdü.

Yeşilyurt, “Bambaşka Biri setinden bir kare. Seninle beraber bir hikayenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli" mesajını yazdı.

Oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel’e yönetmeninden destek - 1
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