Oyuncu Özgür Turhan sahneden düştü

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan sahneden düştü. Kaza sonrası Turhan'ın eşi açıklama yaptı.

Deniz Bağdaş "Herkese Selam. Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

