Oyuncu Özgür Turhan sahneden düştü

Ünlü komedyen Özgür Turhan İzmir'deki gösterisi esnasında sahneden düştü.

Oyuncu Özgür Turhan sahneden düştü

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan sahneden düştü. Kaza sonrası Turhan'ın eşi açıklama yaptı.

Deniz Bağdaş "Herkese Selam. Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Özgür Turhan sahneden düştü - 1

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