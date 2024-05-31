Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: El ele yürürken yollar hep çiçek

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.



2022 yazında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Gürel ile Çayoğlu'nu ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı.