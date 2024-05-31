Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: El ele yürürken yollar hep çiçek

Yedi yıllık aşklarını 2022 yılında nikahla taçlandıran Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden Çayoğlu, bugün 37 yaşına girdi. Gürel de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: El ele yürürken yollar hep çiçek

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

2022 yazında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Gürel ile Çayoğlu'nu ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: El ele yürürken yollar hep çiçek - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden Çayoğlu, bugün 37 yaşına bastı.

Gürel, eşiyle pozlarına  "Ama yol nasıl güzel. İyi ki doğdun sevgilim, el ele yürürken yollar hep çiçek" notunu düştü.

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