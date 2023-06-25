"Özkan Uğur hayatını kaybetti" iddiasına yeğeninden yanıt

2013 yılında lenfomaya yakalanan Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Ünlü ismin bir süredir yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.



Bunun üzerine Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan Özkan Uğur ile ilgili açıklama geldi.



"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Uğur'un ailesi, “Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur" ifadelerini kullandı.

