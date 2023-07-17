Özlem Yıldız'dan oğluna yapılan yoruma tepki

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" şeklindeki yorumuna tepki gösteren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:



"Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin."