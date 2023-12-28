Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir arada

Oyuncu Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamış; ünlü çift, 1979 yılında evlenmişti. İkilinin üç yıl süren evliliklerinden Melek Zübeyde adında bir kızları oldu.
O dönem şiddet gördüğü ve bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilen Perihan Savaş ve eski eşi İbrahim Tatlıses buluştu.
Melek Zübeyde, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"NEREDEYSE KIZIMI KAYBEDİYORDUM"
Perihan Savaş yıllar önce konuk olduğu bir programda kızına hamileyken İbrahim Tatlıses'in kendisini aldattığını "İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıktı kızım, kaybediyordum kızımı ben" diye anlatmıştı.
Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini de söyleyen Perihan Savaş "Vururdu hep vururdu. Sadece bana değil herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok" ifadelerini kullanmıştı.
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