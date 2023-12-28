Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir arada

"NEREDEYSE KIZIMI KAYBEDİYORDUM"



Perihan Savaş yıllar önce konuk olduğu bir programda kızına hamileyken İbrahim Tatlıses'in kendisini aldattığını "İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıktı kızım, kaybediyordum kızımı ben" diye anlatmıştı.



Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini de söyleyen Perihan Savaş "Vururdu hep vururdu. Sadece bana değil herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok" ifadelerini kullanmıştı.

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