Pınar Deniz: Tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz

"BU SEKTÖRDE İLİŞKİ ZOR"

Öte yandan Pınar Deniz, birkaç ay önce kapak yıldızı olduğu dergiye Kaan Yıldırım ile birlikteliğinden bahsetmişti.

Deniz, “Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum" demişti.