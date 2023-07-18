Pınar Deniz: Tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz

"Yargı" dizisinde başrol oynayan Pınar Deniz, sezon finali sonrası soluğu tatilde almıştı. İlk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti.
Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi.
"YAZ FOTOĞRAFLARIM BİTMEDİ"
Amalfi'de teknede verdiği pozları yayınlayan Pınar Deniz, paylaşımına "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" notunu düştü.
Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"BU SEKTÖRDE İLİŞKİ ZOR"
Öte yandan Pınar Deniz, birkaç ay önce kapak yıldızı olduğu dergiye Kaan Yıldırım ile birlikteliğinden bahsetmişti.
Deniz, “Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum" demişti.
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