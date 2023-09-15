Prens Harry ile Meghan Markle Invictus Games'in 7. gününde

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTİYOR?

Öte yandan geçtiğimiz yıl Hollanda'da düzenlenen Invictus Games'e katılan Prens Harry oğlu Archie'nin geleceği hakkında konuşmuştu. Yayınlanan "Heart of Invictus" adlı belgeselde Prens Harry'nin konuşması yer aldı.

Prens Harry "Oğlum Archie'ye büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumda, bazı günler astronot, bazı günler pilot diyor - helikopter pilotu elbette- ya da Kwazii çizgi filmindeki octonaut'lardan biri olmak istiyor" dedi.



Prens oğluna mesleği ne olursa olsun "karakterin" en önemli şey olduğunu söylediğini belirtti.