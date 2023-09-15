Prens Harry ile Meghan Markle Invictus Games'in 7. gününde

2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, gündemden düşmüyor. Son olarak Almanya'da düzenlenen Invictus Games'e katılan ikiliye etkinliğin 7. gününde de ilgi yoğundu.

Prens Harry ile Meghan Markle Invictus Games'in 7. gününde

Hem asker hem de gazilere yönelik düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik olan Invictus Games'in kurucusu , Almanya'nın Dusseldorf kentinde yapılan etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor.

Prens Harry ile Meghan Markle Invictus Games'in 7. gününde - 1

Etkinliğin dördüncü gününde eşi da yanına gelen Prens Harry'e yoğun ilgi sürüyor.

Invictus Games Uluslararası Paralimpik spor organizasyonunun 7'nci gününe davetli olarak gelen ünlü çift, yoğun ilgi gördü.

Prens Harry ile Meghan Markle Invictus Games'in 7. gününde - 2

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTİYOR?

Öte yandan geçtiğimiz yıl Hollanda'da düzenlenen Invictus Games'e katılan Prens Harry oğlu Archie'nin geleceği hakkında konuşmuştu. Yayınlanan "Heart of Invictus" adlı belgeselde Prens Harry'nin konuşması yer aldı.

Prens Harry "Oğlum Archie'ye büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumda, bazı günler astronot, bazı günler pilot diyor - helikopter pilotu elbette- ya da Kwazii çizgi filmindeki octonaut'lardan biri olmak istiyor" dedi.

Prens oğluna mesleği ne olursa olsun "karakterin" en önemli şey olduğunu söylediğini belirtti.

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