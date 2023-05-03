Prenses Charlotte'tan 8. yaşına özel yeni kare

Galler Prensesi Kate Middleton ile Prens William'ın kızları ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte, 8 yaşına girdi. Prenses'in doğum gününde, annesinin çektiği kare yayınlandı.

Prenses Charlotte'tan 8. yaşına özel yeni kare

Kate Middleton ve  çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı olan Prenses Charlotte, 2 Mayıs'ta 8 yaşında girdi. Prenses’in doğum günü dolayısıyla annesi Kate Middleton’ın çektiği fotoğraf, resmi hesabında yayınlandı. Galler Prensesi'nin fotoğrafı Windsor Kalesi'nde çektiği biliniyor.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Middleton, çocuklarının portrelerini böyle özel günlerde sık sık çekiyor.

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