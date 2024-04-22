Rachel Araz Kiresepi ölümden döndü: Durmadan ağlıyorum

"İYİ Kİ YALNIZDIM"



"Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum" diyen ünlü isim, "O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum" ifadelerini kullandı.