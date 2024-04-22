Rachel Araz Kiresepi ölümden döndü: Durmadan ağlıyorum

2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile nikah masasına oturan ve mutlu evliliği süren Rachel Araz Kiresepi, 2024 yılının Şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına almıştı.
TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Galia, Lionel ve Isabella adından üç çocuğu olan 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni, trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü isim yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Rachel Araz, paylaşımında; "En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane" dedi.
"İYİ Kİ YALNIZDIM"
"Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum" diyen ünlü isim, "O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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