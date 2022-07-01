Rapçi Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması: Aramızda savaş yok

Araları bir süredir açık olan iki ünlü rapçi Ceza ve Sagopa Kajmer cephesinden açıklama geldi. Ceza, Sagopa için "Aramızda savaş yok sadece dargınlık var" dedi.

Rapçi Ceza'dan Sagopa Kajmer açıklaması: Aramızda savaş yok

Haberler 01.07.2022 - 08:25 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 08:27

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Türkçe rap müziğin öncü isimlerinden Ceza, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında performans sergiledi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularini yanıtlayan Ceza, Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına da yanıt verdi.

Ceza, "Barışmak yok ama zaten bir savaş yok ki... Eskiden dissleşiyorduk, geçti gitti. Bizde sadece dargınlık var. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama kötü bir durum yok. Dostane şeyler, artık olgunlaştık. Yaşımız 40'lara 50'lere dayandı. Bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamak, hatırlatmak da gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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