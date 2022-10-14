Reha Muhtar'dan eski eşi Deniz Uğur'un "Akli melekeleri yerinde değil" sözlerine yanıt: Bu mu annelik!

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Uğur, önceki gün yeni bir dava daha açarak Muhtar'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.

"ÇOCUKLARI KAÇIRIP VELAYET DAVASI AÇIYOR"



Bu gelişmelerin ardından Muhtar, çocuklarının annesi Uğur hakkında bir paylaşım yaptı.

63 yaşındaki Muhtar, "Bu nasıl bir anne! 1.5 yaşında para aldı, kaçırdığı çocukları babaya verdi. Annelik yapmadı. 13 yıldır çocuklara hem annelik hem babalık yapıyorum. Hanımefendi her enflasyonda çocukları kaçırıp velayet davası açıyor. 13 yıldır üçüncü kez çocuklar mahkemelerde sürünüyor. Bu mu annelik!" dedi.

NE OLMUŞTU?



Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı.



Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.