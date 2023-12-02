Ressam Reşit İsmet’in Mavilik İçinde Dünya adlı sergisi açıldı

Serginin açılışına katılan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk ressam Reşit İsmet’in sergisini Zagreb Yunus Emre Enstitüsü’nde açarak özel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Ressam Reşit İsmet, tüm ressamların en büyük arzularından birisinin başkent Zagreb’de bir sergi açmak olduğunu belirterek, Zagreb Türk Büyükelçiliği'nin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün bu rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.



Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz ise "Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında sayısız kişisel sergilere imza atan, Selce’nin ve Adriatik’in maviliklerinden ilham alıp renkli ve çarpıcı çalışmaları tuvaline yansıtan ressam Reşit İsmet’in Zagreb’deki ilk sergisini Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Kültür Merkezimizde açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. Aynı zamanda müzisyen olan Reşit İsmet sergide konser de verdi. Sergi 11 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.