Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen: Doğumdan sonra yüz felci geçirdim

Geçtiğimiz aylarda baba olduğunu açıklayan Robert De Niro, uzun süre gündemden düşmemişti. 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu duyuran Oscar'lı aktör, "Bir bebeğim var" diyerek müjdeli haberi vermişti.
Oyuncunun partneri ve çocuğunun annesi Tiffany Chen, katıldığı CBS Mornings programında doğum sonrası neler yaşadığını anlattı. Gia Virginia Chen De Niro adında bir kız çocuk sahibi olan Chen, doğumdan sonra "yüzünde garip bir his" olduğunu ve dilinin garipleştiğini söyledi.
"Eve döndüğümde her şey kendi üstüme çökmeye başlamıştı, sanki yüzüm eriyordu" diyen Chen, bir hafta sonra ağzını hareket ettirmekte zorlandığını dile getirdi.
Doktorunu arayan oyuncu, yüzde felce yol açan nörolojik bir rahatsızlık olan "Bell paralizisi" geçirdiğini öğrendiğini söyledi.
19 YAŞINDAKİ TORUNU HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Robert De Niro ve ailesi, geçtiğimiz haftalarda ölüm acısıyla sarsıldı. Ünlü aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu.
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