Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen: Doğumdan sonra yüz felci geçirdim

Geçtiğimiz aylarda baba olduğunu açıklayan Robert De Niro, uzun süre gündemden düşmemişti. 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu duyuran Oscar'lı aktör, "Bir bebeğim var" diyerek müjdeli haberi vermişti.



Oyuncunun partneri ve çocuğunun annesi Tiffany Chen, katıldığı CBS Mornings programında doğum sonrası neler yaşadığını anlattı. Gia Virginia Chen De Niro adında bir kız çocuk sahibi olan Chen, doğumdan sonra "yüzünde garip bir his" olduğunu ve dilinin garipleştiğini söyledi.

