Roger Waters Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı

Roger Waters'ın, sosyal medya platformu Instagram hesabında paylaştığı "Bushnell'in başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdiği" videonun arka planında Pink Floyd'un "The Gunners Dream" isimli parçası çalıyor.



İngiliz müzisyen, videonun açıklamasında ise Aaron Bushnell'e atfen, "Her gece beynimde dönüp duruyor, hayali beni çıldırtıyor, son sahnesini öylece silip atamayız, hayaline kulak verin." ifadelerine yer verdi. Arka planda çalan The Gunners Dream parçası, bir askerin baskın sırasında ölmesini ve gelecekte savaşın olmadığı güvenli bir dünya hayalini anlatıyor.



AARON BUSHNELL'İN KENDİSİNİ ATEŞE VERMESİ

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, Washington yerel saatiyle 13.00 sularında, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve sonrasında başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.



Üzerinde askeri üniformasıyla Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.



Alevler içinde kalan Bushnell’e Büyükelçilik polislerinden birinin silahını doğrultup beklediği görülürken, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek söndürmeye çalıştığı görülmüştü. Metropolitan Polis Departmanı, 25 yaşındaki Bushnell'in, kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.