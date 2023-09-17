Russell Brand'e tecavüz ve taciz suçlaması

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand hakkında ortaya atılan tecavüz ve taciz iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialar Sunday Times, Times ve Channel 4'ün Dispatches adlı güncel olaylar belgesel programı tarafından yürütülen ortak bir soruşturma kapsamında ortaya atıldı.

Dört kadın 2006 ile 2013 yılları arasında İngiliz aktörün kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.

Sunday Times, 2019’dan beri Channel 4 TV’deki gazetecilerle birlikte bu haber üzerine çalıştıklarını duyurdu.

48 yaşındaki ünlü aktör iddiaları reddetti ve ilişkilerinin "her zaman rızaya dayalı" olduğunu söyledi.



İddiaların kapsadığı yıllarda Brand, BBC Radyo 2 ve Channel 4'te ve Hollywood filmlerinde oyuncu olarak farklı zamanlarda yüksek profilli işlerde rol alıyordu.

İddialarla ilgili daha fazla ayrıntı, cumartesi günü Channel 4 TV’nin belgesel programı Dispatches'te yayınlanacak.