Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, birkaç ay önce saç rengini açtırmıştı. Ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Uzun süre sonra "Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, rolü için saç rengini açtırmıştı. Doğallıktan yana olan ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Yakın dostu ile objektif karşısına geçen Özge Özpirinçci, paylaşımına "Kıvanç’tan daha sarışınım" notunu düştü.

Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 1

BAŞAK DİZER KAYITSIZ KALAMADI

Başak Dizer de eşi ve yakın arkadaşının pozuna "Biz sarışın diye aldık ama" yorumunu yaptı. Özpirinçci de Dizer'e "Çok haklısın, tüm Türkiye gibi ben de şoktayım, seni düşünemiyorum" cevabını verdi.

Saç rengini açtıran Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 2

"EVDE KALMAYI TERCİH ETTİM"

Öte yandan kendisi gibi oyuncu eşi Burak Yamantürk ile geçtiğimiz haftalarda bir davete katılan Özge Özpirinçci, kızları Mercan ile ilgili aldıkları kararı açıklamıştı.

Burak Yamantürk, "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz. Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" demişti.

Şimdilerde Sandık Kokusu adlı dizide başrol oynayan Özge Özpirinçci de eşini "O çalışsaydı ben evde olacaktım" sözleriyle onaylamıştı.

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