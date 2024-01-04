Sadakatsiz yıldızları Cansu Dere ile Melis Sezen bir araya geldi

Bir dönem aynı projede birlikte rol alan Cansu Dere ile Melis Sezen, uzun süre sonra bir araya geldi. Bu anları Sezen, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz yıldızları Cansu Dere ile Melis Sezen bir araya geldi

2020-2022 yılları arasında izleyici karşısına çıkan "Sadakatsiz" dizisinde Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan ile buluştu.

Özlem gideren ünlü oyunculardan Melis Sezen, Dere ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz yıldızları Cansu Dere ile Melis Sezen bir araya geldi - 1

BİRLİKTE AMERİKA'YA GİTMİŞLERDİ

Öte yandan Dere ile Sezen, geçtiğimiz yaz da birlikte tatile çıkmıştı. Amerika’ya giden ikili, Miami'de verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.

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