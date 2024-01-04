Sadakatsiz yıldızları Cansu Dere ile Melis Sezen bir araya geldi

2020-2022 yılları arasında izleyici karşısına çıkan "Sadakatsiz" dizisinde Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan Cansu Dere ile Melis Sezen buluştu.
Özlem gideren ünlü oyunculardan Melis Sezen, Dere ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
BİRLİKTE AMERİKA'YA GİTMİŞLERDİ
Öte yandan Dere ile Sezen, geçtiğimiz yaz da birlikte tatile çıkmıştı. Amerika’ya giden ikili, Miami'de verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.
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